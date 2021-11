The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2021ISIN NameLU0104884605 PICTET-WATER NAM.I EO INVESTMENTDE000A13R9J7 LDKRBK.BAD MTN 16/21XS1405769990 INEOS GRP HLDGS 16/24REGSXS1517181167 LLOYDS BKG GRP 16/21 MTNUSU04644CV73 AT + T 20/55 REGSUSU04644CU90 AT + T 20/53 REGSDE000HSH3SF7 HCOB IS 11/21XS0704178556 B.A.T. INTL FIN. 11/21MTNUSL5078PAH03 INEOS GRP HLDG 16/24 REGSJE00B1FBT077 YATRA CAPITAL LTDXS1134758116 NOVARTIS FIN. 14/21DE000LB0P813 LBBW INFLATIONS-ANL 12/21