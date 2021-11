The following instruments on XETRA do have their first trading 04.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.11.2021Aktien1 FR0014005OJ5 Acticor Biotech S.A.2 FR0014000RP6 Groupimo S.A.3 GB00BMV9MD66 Hostmore PLC4 THA271010011 Ngern Tid Lor PCL5 US26251A1088 DSV A/S ADR6 US4432511032 Hoya Corp. ADR7 CA45258G1081 Immutable Holdings Inc.8 US5246711049 Legrand S.A. ADR9 US80007R1059 Sands China Ltd. ADR10 IT0005455875 INTERCOS S.p.A.11 US83407L1089 Softline Holding PLC GDR 144A12 GB0002668464 U and I Group PLC13 US17888H1032 Civitas Resources Inc.14 DE000A3E5E63 Homes & Holiday AG15 SE0017083983 RNB Retail and Brands ABAnleihen1 US63938CAM01 Navient Corp.2 XS2384014705 Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch]3 USU5007TAD73 Kosmos Energy Ltd.4 XS2406607098 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.5 US88167AAQ40 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.6 FR0014006FE2 Danone S.A.7 XS2406607171 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.8 XS2404642923 The Goldman Sachs Group Inc.9 XS2402009539 Volvo Treasury AB10 US025816CM94 American Express Co.11 XS2191960918 L.R. Capital Global Markets12 DE000LB2BJV4 Landesbank Baden-Württemberg13 DE000NLB3UQ5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-14 XS2406569579 TenneT Holding B.V.15 US025816CK39 American Express Co.16 USC07885AJ21 Bausch Health Companies Inc.17 XS2405467528 General Mills Inc.18 US46647PCR55 JPMorgan Chase & Co.19 US75513ECP43 Raytheon Technologies Corp.20 US760759BA74 Republic Services Inc.21 XS2406010285 Sparebank 1 SR-Bank ASA22 XS2378772417 China Everbright Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch]23 US88167AAP66 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.24 DE000HLB28F5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB28G3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB2771 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 DE000HLB2763 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 US75513ECN94 Raytheon Technologies Corp.29 US767201AT32 Rio Tinto Finance USA Ltd.