Die Angaben im Fachmagazin "The BMJ" über Unregelmässigkeiten und Fehler reiche nicht aus, "um an der Qualität der klinischen Studie von BioNTech/Pfizer zu zweifeln", sagte Peter Kremsner, Direktor des Instituts für Tropenmedizin an der Universität Tübingen.Hintergrund sind Informationen einer Whistleblowerin (Hinweisgeberin) ...

