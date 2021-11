Rekord-Goldproduktion: Victoria Gold: Ein potenzielles Übernahmeziel?

Anzeige / Werbung

Große Bergbauunternehmen haben ein scharfes Auge auf den Yukon!

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind optimistisch, was Gold angeht, und Gold wird wahrscheinlich viel höher steigen. Das Problem mit Gold ist, dass der Markt es normalerweise unterschätzt. Daher schwebt es die meiste Zeit ohne einen sinnvollen Orientierungssinn herum. Der Markt erinnert sich jedoch daran, dass Gold in bestimmten, relativ seltenen Fällen existiert und die Preise sehr schnell erheblich steigen. Wir denken, wir treten gerade in eine bemerkenswert bullishe Phase für Gold und Goldminen ein.

Der perfekte Variablensturm für den Goldpreis

Angesichts dieser günstigen Faktoren sollte sich die Stimmung für Gold im weiteren Verlauf positiv entwickeln. Diese sich verlagernde Dynamik wird wahrscheinlich einen Anstieg der Goldnachfrage ermöglichen, und die Preise für Gold und Goldminenaktien werden wahrscheinlich viel höher steigen.

Seien wir ehrlich. Gold ist ein ungeliebtes Gut. Während der S&P 500/SPX im vergangenen Jahr um über 32 % gestiegen ist, ist Gold um fast 7 % gefallen. Gold Miners/VanEck Vectors Gold Miners ETF ( GDX ) ist noch schlimmer, im gleichen Zeitraum um fast 19% gesunken.

Daten von YCharts

Dieses Phänomen ist nicht neu, da Gold und Goldminen oft hinter dem Markt zurückbleiben. Viele Marktteilnehmer sind sich nicht sicher, warum sie Gold oder Goldminen besitzen sollten. Klar, Gold glänzt, es sieht gut aus, aber es zahlt keine Dividende, es hat keine Gewinne, kein Umsatzwachstum und kein KGV. Die Leute sind sich auch nicht ganz sicher, wie man Gold bewertet und wofür es letztendlich verwendet wird. Folglich sind viele Analysten nie zuversichtlich, wie der Goldpreis im nächsten oder übernächsten Jahr aussehen könnte.

Dieses Phänomen ist der Grund, warum wir Qualitäts-Goldminenunternehmen haben, die zu tiefst Bewertungen gehandelt werden, da anscheinend niemand sie im Moment besitzen möchte.

Eines dieser Qualitäts-Goldminenunternehmen möchten wir Ihnen heute vorstellen:

Victoria Gold (WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A) veröffentlichte Anfang letzten Monats seine vorläufigen Q3-Ergebnisse und meldete eine Rekord-Goldproduktion von ~55.800 Unzen, was einem Anstieg von 58 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Diese außergewöhnliche Leistung wurde durch den Abbau von Rekordtonnen gefördert, Rekorderz gestapelt und kontinuierliche Verbesserungen der Gehalte mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 0,90 Gramm pro Tonne Gold.

Aber selbst mit den soliden Q3-Ergebnissen liegt die Produktion seit Jahresbeginn immer noch bei nur ~60% der Mitte der Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021. Dies deutet darauf hin, dass es sehr schwierig sein wird, diese Zahl zu erreichen, und die Produktion wird wahrscheinlich eher am unteren Ende der vom Unternehmen festgelegten Bandbreite (180.000 - 200.000 Unzen) liegen.

Schauen wir uns das Quartal unten genauer an:

(Quelle: Firmenunterlagen)

Wie die obige Grafik zeigt, verzeichnete Victoria Gold ( WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A) sequenziell und im Jahresvergleich einen massiven Produktionsanstieg, wobei der sequenzielle Anstieg zu erwarten ist, da die Produktion von Victoria aufgrund saisonaler Faktoren immer nach hinten gewichtet ist.

Der Anstieg im Jahresvergleich war jedoch besser als erwartet wurde.. Dies wurde durch einen Rekord von 7,0 Millionen Tonnen abgebautem Material, einen Rekord von 3,3 Millionen Tonnen Erz, der auf dem Pad gestapelt wurde, und eine Verbesserung der Gehalte auf 0,90 Gramm pro Tonne Gold (Q3 2020: 0,85 Gramm pro Tonne Gold) angetrieben.

Diese Ergebnisse bescheren Victoria Gold ( WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A) ein Rekordquartal beim Umsatz im dritten Quartal!

Unter der Annahme etwas besserer Zahlen im vierten Quartal könnte Victoria Gold ( WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A) im vierten Quartal ein Plus von 65.000 Unzen vermelden, was die Jahresproduktion nahe an das untere Ende der Prognose an der 180.000-Unzen-Marke drücken würde.

Dies liegt daran, dass Victoria sich weiterhin auf Projekt 250 und Projekt 2040 konzentriert, wobei diese beiden Initiativen voraussichtlich die Jahresproduktion näher auf ~250.000 Unzen pro Jahr bringen und eine 20-jährige Minenlebensdauer gegenüber den 11 Jahren in der Aktualisierung von 2019 nachweisen.

Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG greift den Produktionsrekord in seinem Newsflash auf

Leider stehen die meisten Bergleute im kommenden Quartal ihren härtesten Gewinnen des Jahres 2020 gegenüber, da die Mehrheit im dritten Quartal 2020 einen Rekordwert für den durchschnittlich realisierten Goldpreis meldete.

Dies liegt daran, dass der Goldpreis im dritten Quartal 2020 ein neues Allzeithoch erreichte.

Glücklicherweise ist Victoria Gold ( WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A) ein Name, der die harten Wettbewerbe hinter sich gelassen hat und ein starkes Umsatzwachstum verzeichnen wird, da es nur ~32.000 der im dritten Quartal 2020 produzierten ~35.300 Unzen verkauft hat. Mit Blick auf die kommenden Ergebnisse des dritten Quartals würde wir einen Goldabsatz von mindestens 50.000 Unzen erwarten, was einem Umsatz von mehr als 110 Millionen CAD entspricht.

(Quelle: Firmenunterlagen)

Wie die obige Grafik zeigt, würde dies im Jahresvergleich zu einem Umsatzwachstum von mehr als 30 % führen, wobei ein weiteres Umsatzwachstum im vierten Quartal erwartet wird, in einem weiteren schwierigen Quartal für viele Bergleute, es sei denn, der Goldpreis kann sich vor dem Jahresende erholen.

Dies wären großartige Neuigkeiten für die Aktionäre von Victoria Gold ( WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A), da in beiden Zeiträumen ein starkes Umsatzwachstum erwartet wird, das sich von der Mehrheit seiner Konkurrenten unterscheidet.

John McConnell, Präsident & CEO von Victoria Gold ( WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A), stehen die Rekordergebnisse der "Eagle'-Mine-Goldproduktion im perfekten Einklang mit den Explorationsfortschritten auf "Raven', "Lynx' und "Rex-Peso':

"Mit den erstklassigen Ergebnissen, die die "Eagle'-Mine geliefert hat, können wir für das dritte Quartal 2021 noch stärker an Fahrt aufnehmen, um entsprechende Rekordmarken auch künftig zu erreichen oder gar zu übertreffen. Was die Exploration von "Raven', "Lynx' und "Rex-Peso' angeht, sind wir auf sehr gutem Weg, dort bald hochgradige Ergebnisse liefern zu können."

Werfen wir einen Blick auf die angesprochenen Explorationsfortschritte:

Sehr interessant und sehr lukrativ ist auch das Wachstumspotenzial im Goldcamp Dublin Gulch, zu dem auch die derzeit produzierende Eagle Mine gehört. Am 25. Mai gab Victoria Gold ( WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A) bekannt, dass ihr ursprünglich geplantes Explorationsbudget für 2021 aufgestockt wurde, um mindestens 15.000 Meter Diamantbohrungen und damit verbundene Explorationsinitiativen zu ermöglichen. Victoria Gold ( WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A) strebt die Definition einer neuen Goldressource auf dieser schnell aufstrebenden, hochgradigen, oberflächennahen Goldlagerstätte namens Raven an.

"Raven'

Hier hat Victoria Gold ( WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A), bereits 6.500 Bohrmeter niedergebracht und in diesem Rahmen über einen Kilometer des vielversprechenden hochgradigen Goldtrends getestet. Weiterhin gab es vier Bohrungen in der mineralisierten Zone "Whiskey Wrinkles'. Diese neu identifizierte Zone liegt auf halber Strecke zwischen "Raven' und "Lynx' und verspricht in Sachen hochgradige Funde ganze Sachen zu machen.

"Lynx'

Mehr als 1.700 Bohrmeter wurden in dieser Zone bereits zurückgelegt, in acht von insgesamt 14 geplanten Bohrlöchern. Besonders im Fokus steht für Victoria Gold ( WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A), hier die Oberfläche sowie die Kartierungen und Probenentnahmen auf einem 600 m messenden anomalen Goldmineralisierungstrend.

"Rex-Peso'

Ungeachtet ihres "goldigen" Namens peilt Victoria Gold ( WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A), hier hochgradige Silberadern an, deren Existenz in unmittelbarer westlicher Nachbarschaft zur "Eagle'-Mine bestätigt ist und in den 1960er Jahren schon abgebaut wurde. Nun geht Victoria Gold dieser Silberspur noch weiter und intensiver auf den Grund, mit 2.100 Bohrmetern in 12 Löchern.

Seit Beginn der kommerziellen Produktion im vergangenen Jahr macht Victoria Gold weiterhin solide Fortschritte und das Unternehmen ist auf dem besten Weg für ein weiteres Rekordquartal im vierten Quartal.

Fazit

Victoria Gold: Ein potenzielles Übernahmeziel

Seit Beginn der kommerziellen Produktion im vergangenen Jahr macht Victoria Gold (WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A weiterhin solide Fortschritte und das Unternehmen ist auf dem besten Weg für ein weiteres Rekordquartal im vierten Quartal.

Die Eagle Mine von Victoria Gold (WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A), ist dabei sehr profitabel mit einem guten Wachstumsprofil, das zu sinkenden Produktionskosten pro Unze führen wird.

Diese Mine würde in jedem großen Goldminen-Portfolio gut aussehen und sie befindet sich im Yukon, der als sichere und pro-Mining-Gerichtsbarkeit bekannt ist. Die Geschichte des Goldes im Yukon ist sehr berühmt, wie die meisten von Ihnen sicher wissen.

Große Bergbauunternehmen haben ein scharfes Auge auf den Yukon!

In diesem Jahr kaufte Rio Tinto eine 25- Millionen- Dollar-Beteiligung an der Casino-Mine im Yukon. Goldcorp (jetzt Newmont) kaufte 2016 die Lagerstätte Coffee Gold. Kinross Gold war der erste Major, der 2010 in den Yukon zog und den Golden Saddle kaufte.

Wenn ein Übernahmeangebot für Victoria Gold (WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A), abgegeben wird, würde uns ein Bieterkrieg mit zwei oder drei Majors nicht überraschen.

Wenn es keine Übernahme gibt, wird die Aktie gut auf einen Anstieg des Goldpreises reagieren und sollte im Laufe der Zeit an Wert gewinnen, da die Produktion sowie die Goldreserven und -ressourcen mit Sicherheit zunehmen werden.

Anders ausgedrückt: Die Aktie von Victoria Gold (WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A), bietet Ihnen jetzt enorme Kurs-Chancen!

Spekulative Grüße aus der

Hotstock Investor Redaktion

