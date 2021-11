Genf (ots/PRNewswire) -Fulcrum Digital (https://fulcrumdigital.com/) ein führendes Unternehmen für Geschäftsplattformen und digitale Engineering-Services mit nachgewiesener Erfahrung in der Ermöglichung der digitalen Transformation in verschiedenen Sektoren, ist eine Partnerschaft mit Global Gate (https://www.globalgatecapital.com/), einer globalen Investment-Management-Gesellschaft, eingegangen, um die unternehmensweite digitale Transformation zu beschleunigen.Ziel dieser strategischen Zusammenarbeit war es, ein modernisiertes IT-Ökosystem für Global Gate zu entwerfen, das die neuen technologischen Anforderungen unterstützt und ein hervorragendes Kundenerlebnis bietet. Fulcrum Digital verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Finanzdienstleistungen und war maßgeblich daran beteiligt, den digitalen Reifegrad des Unternehmens innerhalb von 8 Wochen auf 135 % zu steigern. Die Zusammenarbeit von Global Gate mit Fulcrum Digital hat es dem Unternehmen ermöglicht, Innovationen schneller voranzutreiben, indem Cloud-native Anwendungen in Unternehmensqualität in kürzerer Zeit verfügbar gemacht wurden.Fulcrum Digital ermittelte sechs Schlüsselbereiche mit Hilfe der Priorisierungsmatrix und der Tri-layer-Bewertung. Anschließend wurde für die Zusammenführung der Anforderungen und Prozesse bei Global Gate ein maßgeschneidertes Asset namens Digital Operating Model (DOM) entwickelt, um die Transformation durchzuführen. Fulcrum Digital schlug die Automatisierung verschiedener Prozesse vor und erstellte eine Roadmap, in der verschiedene Tools vorgestellt wurden, die zu einer nahtlosen Kundenakquise und -anbindung führen würden.Rudy Sayegh, Gründer von Global Gate, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: "Angesichts des raschen technologischen Wandels, der sich täglich vollzieht, ist es für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung, neue Wege zur Bereitstellung der richtigen Lösungen zu beschreiten. Dies hat letztlich strategische Auswirkungen auf die Art und Weise, wie sich ein Unternehmen von seinen Konkurrenten abhebt und einen größeren Wert für seine Kunden schafft. Fulcrum Digital hat uns geholfen, die Art und Weise, wie Daten gesammelt, geteilt, verwaltet und analysiert werden, zu verändern, was uns in die Lage versetzt hat, Herausforderungen durch datengesteuerte Entscheidungsfindung zu bewältigen und Business Excellence besser, schneller und einfacher als je zuvor zu erreichen."Rayan Kesrouani, Head of Operations bei Global Gate, fügte hinzu: "Der kooperative Ansatz, das Fachwissen und die Unternehmensberatung von Fulcrum Digital waren ausschlaggebend für unsere Wahl als Partner. Diese Partnerschaft hat uns geholfen, wichtige Meilensteine auf unserer digitalen Reise zu erreichen, die uns helfen werden, unsere Abläufe effizienter zu gestalten und ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen."Rajesh Sinha, Gründer und Vorsitzender von Fulcrum Digital, sagte zu der neuen Zusammenarbeit: "Die Erwartungen der Kunden zu übertreffen ist für Unternehmen entscheidend, um relevant zu bleiben. Die Kunden verlangen zunehmend nach allgegenwärtiger Konnektivität und digitalen Erlebnissen, die eine moderne digitale Infrastruktur erfordern. Die Partnerschaft von Global Gate mit Fulcrum Digital ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur digitalen Transformation, da sie die Entwicklung innovativer Lösungen in einer kürzeren Zeitspanne bis zur Marktreife beinhaltet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Global Gate, zumal wir die gleiche Vision teilen, den Kunden in diesem dynamischen Markt einen Mehrwert zu bieten."Informationen zu Global Gate (https://www.globalgatecapital.com/)Global Gate ist ein Investmentunternehmen, das über seine Unternehmensgruppe mehrere Anlageklassen verwaltet. Wir sind spezialisiert auf Immobilien, Private Equity und Vermögensverwaltung. Unsere Interessen sind vollständig mit denen unserer Kunden abgestimmt, da wir unsere eigene Bilanz zusammen mit unseren Investoren einsetzen.Informationen zu Fulcrum Digital: (http://secure-web.cisco.com/1q4TeyERUfr7cKXCl99uRRONT4UXsHwDK74_vWRb51ZFf48lY3PiNVsZPYTVR9ySbNeQcpG2FeLpO74R424TTq12-DwBDJuoIroD9ZvGDYfV0zQJdTBXH7QLxyU45ttGtVovTpCx6352kGtqZKNbEWplNh0ok9sxKyQLccYJ28IcBrDm-qT_1ENvs89FgkGYhUnP_XwJn8ikHMaNZlohA4zjzoSyoMLDTcQnU8UvVXVDIMvG8AOHWftfs4g8i-b1C9WHzuT32PXEoXqq3cjk3qaH73H2kFT-tyh_jAqegct_9xTTmT_Gzje3yORQYP6AETbjzNItVoQY0VzdHSh_zWw/http%3A%2F%2Fwww.fulcrumdigital.com)Fulcrum Digital ist ein führendes Unternehmen für Geschäftsplattformen und digitale technische Dienstleistungen. Wir arbeiten mit globalen Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen: Fintech, Versicherungen, Hochschulwesen, Lebensmittelindustrie und E-Commerce.Fulcrum Digital wurde 1999 gegründet und beschäftigt mehr als 1300 Mitarbeiter, die von ihren Niederlassungen in den USA, Lateinamerika, Europa und Indien aus mehr als 100 globale Kunden betreuen. Mit unserer Expertise in den Bereichen digitale Transformation, maschinelles Lernen und neue Technologien bieten wir eine beratungsgestützte, integrierte Suite von Softwareprodukten, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen.Logo https://mma.prnewswire.com/media/1581090/Fulcrum_Digital_Logo.jpgPressekontakt:Anuradda Jayanntha Banerjii anuradda.banerjii@fulcrumdigital.com+91-9860286984Anuradha Royanuradha.roy@adfactorspr.com+91-7506916497Original-Content von: Fulcrum Digital, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100087993/100880544