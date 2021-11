Der Diagnostikkonzern hat im dritten Quartal die eigenen Prognosen und die Erwartungen am Markt übertroffen. Während das Geschäft mit Covid-19-Produkten trotz eines Anstiegs bei den Testlösungen erneut rückläufig war, brummte der Verkauf wichtiger anderer Produkte (z.B. Tuberkulosetest Quantiferon). Erst im Juli hatte QIAGEN seine Jahresprognosen gesenkt, nun aber wird man wieder zuversichtlicher für 2021. So soll der Umsatz in diesem Jahr gerechnet zu konstanten Wechselkursen um mindestens 15 % anziehen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie soll dabei abseits von Wechselkurseffekte mindestens 2,48 $ erreichen. Mit den neuen Prognosen traut sich QIAGEN sogar ein besseres bereinigtes Ergebnis je Aktie für 2021 zu als noch im Frühjahr geplant.



