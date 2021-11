Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers geht nach einem Rekordumsatz von rund 18 Milliarden Euro im vergangenen Jahr von einer Abschwächung des Wachstums aus. So dürfte der vergleichbare Umsatz 2021/22 (per Ende September) stagnieren oder um bis zu zwei Prozent zulegen, nach 19,3 Prozent im Vorjahr, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mit.Rechnet man die Antigen-Schnelltests heraus, die die Erlöse im vergangenen Jahr angetrieben hatten, geht Healthineers von einem Plus von fünf ...

