PVA TePla AG setzt erfolgreiche Geschäftsentwicklung mit starkem dritten Quartal fort



04.11.2021 / 08:00

PVA TePla setzt erfolgreiche Geschäftsentwicklung mit starkem dritten Quartal fort

- Umsatz in den ersten neun Monaten mit deutlichem Plus von 19% Prozent bei 115,3 Mio. EUR - EBITDA steigt im Neunmonatszeitraum um 24% auf 16,2 Mio. EUR, EBIT steigt um 27% auf 12,7 Mio. EUR - Starker Auftragseingang mit 246,1 Mio. EUR nahezu vervierfacht (VJ: 63,5 Mio. EUR) - Umsatzerwartung für das Gesamtjahr zwischen 140 und 150 Mio. EUR und operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 18 und 20 Mio. EUR Die PVA TePla - Gruppe (ISIN DE0007461006), Wettenberg, befindet sich weiterhin auf profitablem Wachstumskurs. Im dritten Quartal haben Umsatz und Ergebnis in den Produktbereichen für den Halbleitermarkt deutlich zugelegt. Hierbei hat das operative Ergebnis überproportional zugenommen. Der hervorragende Auftragseingang in den vergangenen Monaten zeigt die technologische Stärke des Unternehmens und die Relevanz seiner Produkte und Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Halbleiterindustrie. PVA TePla unterstützt ihre Kunden erfolgreich bei ihren Kapazitätserweiterungen, die durch die Transformation durch Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit erforderlich werden. Starke Ergebnisse für den Neunmonatszeitraum 2021

Der Konzernumsatz ist mit 115,3 Mio. EUR um 19% gegenüber dem Vorjahreszeitraum (96,9 Mio. EUR) gestiegen. Das EBITDA liegt mit 16,2 Mio. EUR (VJ: 13,1 Mio. EUR) und einer EBITDA-Marge von 14,1% (VJ: 13,5%) ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert. Das EBIT wurde um 27% auf 12,7 Mio. EUR (VJ: 10,0 Mio. EUR) gesteigert. Sehr hoher Auftragseingang

Das Unternehmen verzeichnete einen sehr hohen Auftragseingang - das Volumen hat sich mit 246,1 Mio. EUR nahezu vervierfacht (VJ: 63,5 Mio. EUR). Der Auftragsbestand in Höhe von 256,5 Mio. EUR ermöglicht somit eine hohe Visibilität bis in die nächsten Geschäftsjahre. Prognose

Die bisher veröffentlichte Prognose zu den Umsatz- und Ergebniszahlen für das laufende Geschäftsjahr bleibt unverändert. Angesichts der vorhandenen Projektstruktur im Auftragsbestand erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2021 weiterhin einen Umsatz in der Bandbreite von 140 bis 150 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 18 und 20 Mio. EUR. Kontakt:

Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

Phone:+49(0)641/68690-400

mailto:gert.fisahn@pvatepla.com



