Am Vorabend kündigte die US-Notenbank Fed wie erwartet das Zurückfahren der Anleihekäufe um monatlich 15 Milliarden Dollar an.Mitte nächsten Jahres sollte dann das gesamte Anleihekaufprogramm im Volumen von aktuell 120 Milliarden Dollar pro Monat ausgelaufen sein. Weil sich die Fed vor einem Anheben der US-Leitzinsen aber in Geduld üben will, erholte sich der Krisenschutz Gold von seinem zuvor markierten Dreiwochentief. Man gehe weiterhin davon aus, dass die aktuell erhöhte Inflation von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...