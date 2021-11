Das teilte AT&S am Donnerstag mit. Auch operativ (EBITDA) schnitt das Unternehmen dank des gestiegenen Umsatzes besser ab, Anlaufkosten für das Werk in Chongqing in China drückten die Zahl aber leicht nach unten. Unterm Strich erhöhte sich das Konzernergebnis von 14,1 Mio. auf 18,3 Mio. Euro. Im Halbjahr legte der Umsatz um 29,7 Prozent auf 697,6 Mio. Euro zu. Die Steigerung sei den zusätzlichen Kapazitäten ...

