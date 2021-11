Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat am Donnerstag wie viele andere Unternehmen auch Einblick in seine Bücher gewährt. Angesichts der hohen Energiepreise verzeichnete der DAX-Konzern allerdings einen deutlichen Gewinnrückgang. Das kommt an der Börse nicht gut an, im frühen Handel zählt HeidelbergCement zu den schwächsten Werten im Leitindex.Der bereinigte Gewinn nach Steuern, Zinsen und Abschreibungen - das sogenannte RCOBD - ging im Jahresvergleich wegen der hohen Energiepreise um elf Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...