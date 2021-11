Am Donnerstag stehen die Zeichen im deutschen Handel auf Rekordjagd. Der DAX notiert im frühen Handel bereits bei 16.035 Zählern und damit über dem Allzeithoch vom August. Die Vorgabenseite für einen positiven Handelstag sind gut, um nicht zu sagen stark. In New York hat die US-Notenbank Fed am Vorabend den erwarteten Einstieg beim Ausstieg aus ihrem Anleiheprogramm angekündigt, sich zu möglichen Zinsanhebungen aber zurückhaltend geäußert. In Deutschland überzeugen am Morgen zudem Unternehmen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...