Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel etwas leichter gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1570 US-Dollar, nach 1,1601 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1578 Dollar festgesetzt.Die Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Vorabend lieferte in den Devisenhandel nur wenig ...

