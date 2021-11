Unterföhring (ots) -Ringetausch ins Quotenglück: Der Auftakt der achten Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" in SAT.1 überzeugt in der Prime Time mit sehr guten 10,6 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14 bis 49 Jahre). "Hochzeit auf den ersten Blick" startet damit stärker als im Vorjahr. Insgesamt 5,11 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahre) verfolgten, wie sich Selina und Michael das Ja-Wort gaben und eine rechtsgültige Ehe eingingen.Wie sich das Eheleben der beiden nach dem Blind-Date auf dem Standesamt entwickelt und ob die zehn weiteren Singles, die in diesem Jahr am Experiment teilnehmen, ebenfalls den Sprung in die Ehe wagen, sehen SAT.1-Zuschauer:innen immer mittwochs um 20:15 Uhr.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 04.11.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt: Barbara Stefaner, Communications & PR News, Sports, Factual & Fiction, phone: +49 (0) 89 95 07 - 1128, email: barbara.stefaner@seven.onePhoto Production & Editing: Clarissa Schreiner, phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191, email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5063943