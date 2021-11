DJ Jetzt den besten OfficeFreund ein Jahr gratis testen - das digitale Büro jetzt mit Gratis-E-Book - Zeit und Manpower im Büro sparen - Digitalisierung des gesamten Backoffice im Unternehmen

München (pts017/04.11.2021/09:10) - Die Wirtschaft ist wieder einmal im totalen Umbruch. Der Mangel an Mitarbeitern - aufgrund von Corona - macht die Digitalisierung auch im Büro zu einem wichtigen Punkt. Wer Arbeitsprozesse in allen Bereichen des Unternehmens digital optimieren kann, der macht sich zukunftssicher. Alle Informationen zum digitalen Büro 4.0, den möglichen digitalen Features und Bereichen, die ideal für eine Digitalisierung geeignet sind, bietet das kostenlose E-Book zur einzigartigen Büro-Software OfficeFreund. Der Name OfficeFreund sagt eigentlich schon alles über das Programm aus. Die Software übernimmt 100 Prozent aller digitalisierbaren Vorgänge im Büro, erfasst und verbindet alle anfallenden Tätigkeiten und schafft damit höchste Effizienz. Das E-Book gibt es gratis zum Download unter https:// www.officefreund.de/eBook . Die Software ebenfalls gratis zum Test: https://www.officefreund.de/preise

OfficeFreund verknüpft alle Bereiche im Büro: Vom Angebot über die Bestellung bis zur Rechnung und Buchhaltung und mehr

Rationalisierung geht einher mit der digitalen Verknüpfung relevanter Tätigkeiten. Dadurch sparen Unternehmen Zeit, Ressourcen und natürlich Geld ein. All das ist mit OfficeFreund gegeben. Jahrzehntelange Erfahrung der mehr als 35.000 User macht sich bezahlt. "Über OfficeFreund sind alle Bereiche des Backoffice wie Fäden digital miteinander verwoben. Sehr wichtig sind im Büroalltag Rückfragen der Kunden, die schnellstens beantwortet werden müssen. OfficeFreund bietet hierfür eine Schnellsuche, über die jeder Kunde direkt aus einem Auftragsfenster gefunden wird und alle Bereiche selektiert werden können, bis hin zur Mahnungs-Erstellung.

OfficeFreund hat eine besonders intuitive Suche zu bieten die sogar gleichzeitig über Komma-Trennung in einigen Feldern erfolgen kann. Die Auswahl der Bestell- und Versandart erfolgt hier ebenso wie die Zahlungsweise, das Vorgangsdatum wird automatisch erfasst und auch die Eingabe von Fußtexten et cetera. Vorgänge können der Vorgangs-Historie zugeordnet werden. Dadurch sparen der Support oder der Mitarbeiter am Kundentelefon viel Zeit. Alle Informationen finden sich im Gratis-E-Book und dem Printbuch", so CEO Dipl. Ing. Arnold Spatz.

Auch Artikelpflege in Onlineshops wird einfacher, schneller und effizienter durch OfficeFreund

Die Vorteile von OfficeFreund zeigen sich vor allem beim Einpflegen und Aktualisieren der Artikel eines Online-Shops geht. In allen wichtigen Bereichen der Artikelverwaltung spielt diese Bürosoftware ihre Konkurrenz an die Wand. Andere, deutlich kostspieligere Software-Programme bieten meist nur Teil-Lösungen. OfficeFreund aber ist eine 100-Prozent-Allround-Lösung. Alles funktioniert einfach und ist sehr intuitiv bedienbar.

Alle Funktionen in einem schnellen Überblick zeigen das E-Book und auch das Buch. Darin sind alle Features der Allround-Software gut erklärt. Papierberge im Büro gehören bald der Vergangenheit an. Anwender erledigen die täglichen Büro-Aufgaben schnell und kostengünstig. Die Effizienz wird mit OfficeFreund in sämtlichen Bereichen ihres Büros gesteigert: Angebotsstellung, Wareneinkauf, Versand, Lagerhaltung und sogar die Produktion und Rohstoffbeschaffung werden mit OfficeFreund optimiert.

OfficeFreund ist ab sofort im Ein-Jahres-Gratis-Test mit Vollzugang zu sämtlichen Features erhältlich: https:// www.officefreund.de/preise

Wer sich genauer über Büro 4.0 und seine Vorteile sowie die Features dieser einzigartigen Software informieren will, für den gibt es das Gratis-E-Book zum Download: https://www.officefreund.de/eBook

