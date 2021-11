Hamburg (ots) -ZAZ, die erfolgreichste französische Sängerin der Welt, kann am 25. November 2021 exklusiv bei CinemaxX im XXL-Format erlebt werden! Zum allerersten Mal in ihrer Karriere wird ZAZ ihren Fans ein noch nie dagewesenes Konzert bieten, das ausschließlich für das Kinoerlebnis konzipiert wurde. Gemeinsam mit Warner Music bringt Deutschlands bekannteste Kinokette, das spektakuläre Kinoevent in ausgewählte CinemaxX Kinos. Alle Informationen sowie Tickets gibt es unter www.cinemaxx.de/zazDas Chanson "Je veux" hat ZAZ 2010 berühmt gemacht. Jetzt ist die Französin nach mehr als drei Jahren Abwesenheit endlich zurück! Ende Oktober 2021 hat sie ihr mittlerweile fünftes Studioalbum "Isa" veröffentlich und bietet ihren Fans ein großes "French Chanson"-Ereignis. Nicht nur, dass ZAZ für das Album ein Duett mit Rammstein-Sänger Till Lindemann aufgenommen hat - eine weitere Überraschung hält der Weltstar parat: Zum allerersten Mal in ihrer Karriere wird ZAZ ihren Fans ein noch nie dagewesenes Konzert bieten, das ausschließlich für das Kinoerlebnis konzipiert wurde. Gefilmt an einem magischen Ort in Südfrankreich, bietet dieses einzigartige Konzert ein spektakuläres visuelles Erlebnis. Eine revolutionäre Projektion wird die Performance der Künstlerin in der spektakulären Umgebung unter freiem Himmel auf besondere Weise hervorheben. Ein einmaliges Highlight, das sich kein Fan entgehen lassen sollte!In den folgenden CinemaxX Kinos kann am 25. November 2021 das einmalige ZAZ Konzerterlebnis auf der großen Kinoleinwand erlebt werden: Berlin, Bielefeld, Bremen, Essen, Freiburg, Göttingen, Hannover, Hamburg-Dammtor, Kiel, München, Stuttgart-Liederhalle.Alle Neuigkeiten rund um CinemaxX und sein Programm erhalten Kinofans auch auf den CinemaxX Social Media Kanälen - Facebook/CinemaxX und Instragram/@cinemaxX - sowie über den CinemaxX Newsletter.Die Welt hat sich verändert - CinemaxX auchZurücklehnen, abschalten, gesund bleiben ist bei CinemaxX seit dem 1. Juli wieder Programm - Kernbestandteil des Kinobetriebs ist natürlich ein umfängliches Sicherheits- und Hygienekonzept. Alle CinemaxX Kinos verfügen über Leitsysteme, Abstandsmarkierungen, Hygienewänden an Kassen und Gastronomietheken sowie kontaktlose Bezahl- und Ticketkontrollsysteme. In den Sälen sitzen die Kinobesucher in fest zugewiesenen Sesseln. Zudem sind alle Kinos der Gruppe mit raumlufttechnischen Anlagen, die sowohl die Kinofoyers als auch Säle stets gut belüften, ausgestattet. Alle Informationen zum CinemaxX Sicherheits- und Hygienekonzept gibt es unter www.cinemaxx.de/gesundbleibenPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9588/5063968