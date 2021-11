Hamburg (ots) -Deutschlands bekanntester Wettermoderator nimmt Kurs auf die "Wetterküche Europas". Diplom-Meteorologe Sven Plöger begleitet im Juni 2022 eine Kreuzfahrt der OCEAN DIAMOND rund um Island. Für die maximal 210 Passagiere stehen dann unterhaltsame und zugleich wissenschaftliche Vorträge auf dem Programm: Von der Mitternachtssonne bis zum Extremwetter. Ausflüge mit den bordeigenen Zodiacs führen in entlegene Buchten und zu kleineren Häfen. Die Seereise der OCEAN DIAMOND ist eine "Kreuzfahrt mit Expeditionscharakter": Gletscher, Vulkane und Wale sind fester Bestandteil der zehntägigen Route.Sven Plöger verbindet an Bord Wissenschaft und UnterhaltungIceland ProCruises, Tochterunternehmen des größten deutschen Anbieters für Islandreisen, umrundet mit der OCEAN DIAMOND im kommenden Sommer gleich zehn Mal Island. Die Fahrt mit Wettermoderator und Diplom-Meteorologe Sven Plöger verbindet für die Passagiere die Erlebnisse mit konkreten wissenschaftlichen Hintergründen: Seit über 20 Jahren steht Sven Plöger vor der Kamera und präsentiert in der ARD "Das Wetter im Ersten" vor der Tagesschau und in den Tagesthemen. Dazu kommen zahlreiche TV-Wettersendungen in den Dritten Programmen des WDR, NDR, SWR und RBB.Seit 2016 dreht Sven Plöger in loser Folge die preisgekrönte ARD-Dokumentationsreihe "Wo unser Wetter entsteht". 2020 erschien Sven Plögers Spiegel-Bestseller "Zieht euch warm an, es wird heiß! Den Klimawandel verstehen und aus der Krise für die Welt von morgen lernen".Reisetermin OCEAN DIAMOND mit Sven Plöger:14. bis 23. Juni 2022, ab/bis Reykjavik, inklusive voller Verpflegung, Zodiac-Exkursionen und Vorträgen von Sven Plöger ab 2.945 Euro pro Person in der Doppelkabine.Noch bis zum 31. Dezember 2021 gelten Frühbuchervorteile.Das neue Programm von Iceland ProCruises für Seereisen rund um Island und nach Grönland ist jetzt in allen Reisebüros erhältlich.Weitere Informationen: www.icelandprocruises.deIceland ProCruises ist ein Tochterunternehmen der Iceland ProTravel Group, dem größten auf Island spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten. Mit dem wendigen Schiff OCEAN DIAMOND (210 Gäste) werden regelmäßige Island-Umrundungen mit vielen Häfen und Expeditionscharakter angeboten. Ab 2022 übernimmt die SEAVENTURE (164 Gäste) zwei Seereisen nach Grönland. Ein isländisches Expeditionsteam macht die Passagiere mit der Kultur und Natur der Inseln vertraut. Beide Schiffe werden mit emissionsarmem Marinedieselöl (0,1% Schwefelgehalt) angetrieben.Pressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Iceland ProCruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159005/5064012