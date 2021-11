Berlin (ots) -Am zehnten Jahrestag der Selbstenttarnung des "Nationalsozialistischen Untergrunds" fordert das Vorstandsmitglied im Berliner Migrationsrat, Koray Yilmaz-Günay, dass auch die Fehler bei den Behördenermittlungen aufgearbeitet werden.Am Donnerstag sagte Yilmaz-Günay auf radioeins vom rbb: "Dieses Versprechen von Angela Merkel, dass da lückenlos aufgeklärt wird, ist nicht erfüllt worden. Das heißt, ich würde von der nächsten Bundesregierung erwarten, dass rechtsterroristische Gewalt und Morde konsequent geahndet werden, dass da ermittelt wird, dass nicht Behörden nur weil sie vermeintlich auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehen, freigesprochen werden von ihrer Komplizenschaft. Sondern, dass man wirklich guckt: Wie ist das in der Bundewehr, wie ist das in Polizeibehörden, in der Landespolizei, in der Bundespolizei?"Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgradioeinsChef vom DienstTel.: +49 (0)331 979 93-31 100cvd@radioeins.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5064032