DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Dr. Hönle: Gewinnsprung zeichnet sich ab

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main (pta020/04.11.2021/10:00) - 04.11.2021 - Neun Jahre nach der ersten Titelgeschichte über die Dr. Hönle AG im NJ 10/12 bei einem Kurs von Euro 9.89 und fünfeinhalb Jahre nach der zweiten im NJ 4/16 bei einem Kurs von Euro 23.02 entschieden wir uns auf Grund der trotz guter Aussichten zuletzt schwachen Kursentwicklung für eine dritte. Der aktuelle Kurs von Euro 40.50 liegt unter dem einjährigen Trendkanal von Euro 45 bis 55 und auch unter der bei Euro 48.11 verlaufenden 200-Tage-Linie.

Gegenwärtig befindet sich nicht nur die Wirtschaft in einem tiefgreifenden Wandel, der sich durch die Corona-Pandemie noch beschleunigt hat, sondern auch jedes einzelne Unternehmen, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Da an der Börse bekanntlich die Zukunft gehandelt wird, kann die historische Entwicklung der Kurse zwar genutzt werden, um Muster zu erkennen, doch wenn es heißt, an der Börse wiederholt sich alles, dann heißt das auch, dass alles anders kommen kann. Das Geschäftsjahr 2019/20 (30.09.) stand im Zeichen von fünf Akquisitionen und dem Einstieg der Peter Möhrle Holding als strategischer Investor.

Da der Auftragsbestand 85 % über dem Stand des Vorjahres liegt, wird nunmehr für das Geschäftsjahr 2021/22 mit einer signifikanten Umsatz- und Ergebnisverbesserung gerechnet, wobei für die einzelnen Segmente unterschiedliche Erwartungen bestehen: Durch die vorhandenen Fördermöglichkeiten werden gute Wachstumschancen für die Ausstattung mit Luftreinigern in Schulen und Kitas gesehen, aber auch vielfältige andere Einsatzbereiche in kommunalen und gewerblichen Einrichtungen. Mit der Entkeimung von Raumluft durch UV-Geräte und UV-Strahler wird ein zusätzliches Umsatzvolumen von Euro 15 bis 40 Mio. erwartet. Auch die Entwicklung des Geschäfts mit Trocknungssystemen für den Druckmaschinenmarkt wird mit einem hohen Auftragsbestand positiv eingeschätzt. Zugleich wird im Segment Klebstoffe wieder mit einer starken Entwicklung gerechnet, zu der die laufenden Kundenprojekte und eine vergrößerte Kundenbasis beitragen sollen.

Der ausführliche Bericht über die Dr. Hönle AG mit dem Vorstandsinterview wird in der November-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

Über das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

