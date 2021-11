DJ Credit Suisse verdient deutlich mehr als erwartet

Von Cristina Roca

ZÜRICH (Dow Jones)--Credit Suisse (CS) hat im dritten Quartal bei steigenden Einnahmen weniger verdient, die Markterwartungen aber übertroffen. Die Schweizer Großbank profitierte von der Auflösung von Rückstellungen für Kreditrisiken.

Die Einnahmen kletterten laut Mitteilung um 5 Prozent auf 5,44 Milliarden Schweizer Franken. Analysten haben in einem von der Bank verbreiteten Konsens nur mit 5,09 Milliarden Franken gerechnet. Der Nettogewinn sackte auf 434 Millionen von 546 Millionen Franken ab, unter anderem wegen höherer Steueraufwendungen. Analysten haben der Credit Suisse Group AG allerdings nur einen Gewinn von 308 Millionen Franken zugetraut.

Die Bank will mit einer neuen Strategie künftig noch stärker auf die Vermögensverwaltung setzen. Ins Wealth Management will die Bank bis 2024 rund 3 Milliarden Franken Kapital verlagern und damit das zugewiesene Kapital um 25 Prozent erhöhen. In der Investmentbank wird das Kapital um rund 25 Prozent bis 2022 reduziert.

Nach den Debakeln um den kollabierten Hegdefonds Archegos und die Bank Greensill Capital, die CS mehrere Milliarden Franken kosteten, will der Konzern die Risiken weiter eindämmen. Das Risikomanagement sowie "eine Unternehmenskultur mit den zentralen Aspekten Rechenschaftspflicht und Verantwortung" sollen im Fokus stehen, teilte die Bank anlässlich ihres Investorentages am Donnerstag mit.

