DJ pressrelations.de/Hamburger Sparkasse erfolgreich zur dwpbank migriert

Hamburger Sparkasse erfolgreich zur dwpbank migriert. Reibungslose Auslagerung der gesamten Wertpapierservices . Migration legt Grundlage für erweitertes Sparplanangebot . Axel Kodlin, Vorstandsmitglied der Hamburger Sparkasse: "Wir haben gemeinsam ein hervorragendes Migrationsergebnis erzielt." . Markus Neukirch: "Nach dem termin-, sach- und kostengerechten Abschluss des Projekts freuen wir uns darauf, die Hamburger Sparkasse in allen Bereichen des Wertpapierservice zu unterstützen."Die Hamburger Sparkasse (Haspa) ist mit ihrem Wertpapiergeschäft erfolgreich zur Deutschen WertpapierService Bank AG migriert. Damit erfolgt die komplette Wertpapierabwicklung und -verwaltung von Deutschlands größter Sparkasse nun über die Systemplattform der dwpbank. Dem umfangreichen Projekt war 2018 die Auslagerung der Verwahrservices an die dwpbank vorausgegangen. Die vollständige Migration wurde ab Januar 2020 in enger Zusammenarbeit beider Institute und der Finanz Informatik geplant und umgesetzt. Zuvor hatte die Haspa ihre Wertpapiergeschäfte hausintern abgewickelt.Im Projektverlauf fanden neben fachlichen und technischen Workshops intensive Schulungen statt, um die Hamburger Sparkasse auf die veränderten Prozesse vorzubereiten. Es wurden umfangreiche Tests durchgeführt, die einen reibungslosen Systemübergang sichergestellt haben. Die Migration erfolgte in zwei Schritten: An einem ersten Wochenende fand die Migration der Depotstammdaten statt, am darauffolgenden schließlich die der Bewegungsdaten, wie z.B. Transaktionen und Dividendenzahlungen. Für beide Migrationswochenenden waren Experten der dwpbank und der Hamburger Sparkasse durchgehend im Einsatz, um den störungsfreien Ablauf zu gewährleisten.Neben einem effizienten Wertpapierservice ermöglicht die Auslagerung der Haspa auch, ihren Kunden ein deutlich erweitertes Sparplanangebot zu machen: Mit der Produktfamilie Wertpapiersparen - einer Produktgruppe der dwpbank aus Sparplanfunktionen für Fonds, ETFs, Aktien und Zertifikate - kann die Sparkasse diesen Markt künftig noch besser erschließen."Wir haben gemeinsam ein hervorragendes Migrationsergebnis erzielt", sagt Axel Kodlin, Vorstandsmitglied für das Ressort Prozesse, IT und Marktfolge bei der Hamburger Sparkasse. "Dank intensiver Vorbereitung und enger Zusammenarbeit zwischen uns, der dwpbank und der Finanz Informatik konnten wir die Migration reibungslos und planmäßig umsetzen. Von der Migration werden unsere Kunden stark profitieren. Das erweiterte Produktangebot steht jetzt integriert über unsere Filialen, unsere Internetfiliale und die Sparkassen-Apps zur Verfügung. Auf allen Kanälen kann man auf unser Wertpapier-Angebot schnell und sicher zugreifen - das ist kundenfreundlich.""Unser Team hat seine hohe Kompetenz und Verlässlichkeit bei komplexen Migrationsvorhaben erneut bestätigt", sagt Markus Neukirch, Vorstandsmitglied der dwpbank. "Nach dem termin-, sach- und kostengerechten Abschluss des Projekts freuen wir uns darauf, die Hamburger Sparkasse nun in allen Bereichen des Wertpapierservice zu unterstützen." Dazu zählen neben der Abwicklung von Transaktionen unter anderem auch die Depotführung sowie Backoffice-Tätigkeiten.Pressekontakt Martin Michel Telefon: 069 5099-1502 Mobil: 0152 21874587 martin.michel@dwpbank.de www.dwpbank.deDiese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschließlich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich.

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2021 05:06 ET (09:06 GMT)