München (ots) -Mit bis zu 50fachen Punkten und Rabattaktionen bis zu 70 Prozent sorgen PAYBACK Deutschland und die Partner mit zahlreichen Angeboten für einen heißen Herbst zum Turbopunkten und Extra-Sparen. Los geht's mit dem PAYBACK Singles' Day am 11. November. Exklusiv und nur an diesem Tag warten bis zu 40fache Punkte und bis zu 60 Prozent Rabatt auf smarte Schnäppchen- und Geschenkejäger. An der Aktion nehmen rund 50 PAYBACK Partner teil wie z.B. dm-drogerie markt, Lieferando, MediaMarkt, OTTO, H&M, Flaconi, Douglas, Saturn, Dyson und viele andere. On top gibt es bei der Aktivierung des Singles' Day Coupons zusätzlich 111 Extra-Punkte auf jede Online-Bestellung über PAYBACK.de. Um Punkt Mitternacht stehen die attraktiven Deals auf der Aktionsseite (https://www.payback.de/online-shopping/deals) bereit und laden zum ausgiebigen Weihnachtsshopping ein.Keine Punkte-Wünsche offen lässt zudem die PAYBACK Black Week mit bis zu 50fachen Punkten bei 130 PAYBACK Partnern und Rabatten von bis zu 70 Prozent: Vom 19. bis zum 29. November 2021 finden PAYBACK Kund:innen mehrmals wechselnde Top-Angebote auf PAYBACK.de/blackweek z.B. von Douglas und Dyson. Weitere Top Partner auf die sich die Punktejäger freuen können sind u.a. MediaMarkt, adidas, ABOUT YOU, Flaconi, Lieferando, Booking, OTTO, REWE, Saturn und viele weitere.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzer:innen verwendet und zählt sowohl zu den "Top 3 Shopping-Apps", als auch zu den "Top Alltags-Apps" (BILD Studie 2021).