BMW hat am Mittwoch gute Zahlen vorgelegt. Im Anschluss hoben gleich mehrere Analysten ihre Kursziele an. Am weitesten lehnt sich dabei Tim Rokossa von der Deutschen Bank aus dem Fenster. Im Konzern erwirtschaftete BMW vor Zinsen und Steuern im vergangenen Quartal einen Gewinn von 2,88 Milliarden Euro, ein Plus von rund der Hälfte und mehr als von Analysten geschätzt. Der Konzernumsatz legte trotz gesunkener Auslieferungszahlen um 4,5 Prozent auf 27,5 Milliarden Euro zu.Dass BMW besser abgeschnitten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...