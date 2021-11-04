DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EYEMAXX R.EST.AG BNT1 DE000A0V9L94 04.11.2021 11:30 CET
START RESTART AUCTION: 11:30
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 11:40
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EYEMAXX R.EST.AG BNT1 DE000A0V9L94 04.11.2021 11:30 CET
START RESTART AUCTION: 11:30
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 11:40
EYEMAXX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de