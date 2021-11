Die Anteilscheine von Royal Dutch Shell stecken nach einer längeren Rallye über viele Monate hinweg aktuell weiter in der Konsolidierungsphase fest. Gestern belasteten den Kurs wieder einmal die schwächelnden Ölpreise. Diese wiederum gingen im gestrigen Handel in die Knie, nachdem die Lagerbestände an Rohöl veröffentlicht wurden. Denn in den USA sind diese in der vergangenen Woche überraschend deutlich gestiegen. Die Vorräte legten im Vergleich zur Vorwoche um 3,3 Millionen Barrel auf 434,1 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...