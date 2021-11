Köln (ots) -Auf dem Weg zum Hurricane- und Southside-Festival!Nach einer Corona-bedingten Pause geht Deutschlands größtes Nachwuchsfestival in die 20. Runde. Bis zum 21. Februar 2022 können sich junge Musiker*innen und Bands (Alter bis 21 Jahre) um einen Platz in den Regio-Finals bewerben und in einem angesagten Club live auftreten. Hier die Live-Termine der SchoolJam Jubiläums-Ausgabe.:- 20.3.22 Köln, Bogen 2- 21.3.22 Bochum, Bahnhof Langendreer- 22.3.22 Hannover, Musik Zentrum- 23.3.22 Hamburg, Kulturpalast- 24.3.22 Berlin, Maschinenhaus- 24.1.22 Dresden, N.N.- 29.3.22 Frankfurt, DAS BETT- 30.3.22 Stuttgart, Club Zentral- 31.3. 22 München, SoundcafeJeder Musikstil ist willkommen, egal ob Rock, Pop, Indie, Folk, Jazz, Ethno, Klassik etc. - alles ist erlaubt. SchoolJam ist offen für Solo-Künstler*innen, Duos und Bands bis zu 10 Personen.Bei jedem Konzert kommen zwei Acts in die nächste Runde, die sich dann im April 2022 in einem großen Online-Voting einem breiten Publikum stellen. Dort qualifizieren sich 8 Bands für das große Finale im Mai 2022.Auf den/die Sieger*innen wartet der Traum schlechthin: ein Auftritt auf den legendären Hurricane- und Southside-Festivals - mitten unter den Stars. Dazu gibt es ein Recording-Wochenende in den Studios des Abbey Road Instituts in Frankfurt.Hier der Link zum aktuellen Trailer: https://youtu.be/F5IHZ7yjsMoDie Teilnahmebedingungen:An SchoolJam dürfen Solokünstler, Duos und Bands bis zu zehn Personen teilnehmen. Schüler ab der 5. Klasse (oder ab 10 Jahren) können mitmachen. Dabei darf außerdem kein Bandmitglied zum Zeitpunkt des Einsendeschlusses der ausgefallenen Staffel 2020 (30.1.2020) älter als 21 Jahre sein. Die Mitglieder der Bands können auch unterschiedliche Schulen besuchen. Zur Bewerbung sollten Interessierte bis zu zwei Titel mit einer Länge von maximal vier Minuten sowie einen Bandbogen einreichen. Die Teilnahme ist online oder per Post möglich. Einsendeschluss ist der 21. Februar 2022. Die Teilnahme ist natürlich für alles Bands kostenlos.Pressekontakt:Alle Informationen über SchoolJam finden sich unter www.schooljam.de/Weitere Informationen für die Presse sowie Bilder und Logos undBilder als Download: www.schooljam.de/presse/Weitere Informationen für die Presse:SchoolJam e.V.Gerald Dellmann (1. Vorsitzender)0152 217 32 609 oder 02241 3011 880info@schooljam.dewww.schooljam.deOriginal-Content von: SchoolJam e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81620/5064185