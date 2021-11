Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG bietet ab sofort einen neuen Versicherungsschutz für die Absicherung des Wohngebäudes an. In das neue Produkt wurden verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte integriert. Das Angebot ist als Reaktion auf den Klimawandel zu sehen. Die Barmenia legt eine neue Wohngebäudeversicherung auf und setzt dabei einen Fokus im Bereich der Nachhaltigkeit. So werden im Schadensfall zum Beispiel Mehrkosten durch energetische Modernisierung oder umweltschonende Baustoffe bezahlt. ...

