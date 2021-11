Anleger zeigten sich nach dem Fed-Zinsentscheid erleichtert. Der US500 deutet am Donnerstag auf eine flache US-Eröffnung hin, nachdem am gestrigen Abend die Rekordjagd nach dem Zinsentscheid der Federal Reserve weiterging. Die Fed kündigte an, dass die Anleihekäufe wie erwartet ab November um 15 Milliarden US-Dollar pro Monat reduziert werden und der Vorsitzende Jerome Powell betonte bei seiner Pressekonferenz, dass es noch zu früh sei, um über Zinsanhebungen zu sprechen - das QE-Programm soll Mitte ...

