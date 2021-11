Die Ölpreise haben am Donnerstag deutlich zugelegt, nachdem sie am Vortag noch klar gefallen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.10 Uhr 83,20 US-Dollar, was einem Plus von 1,48 Prozent zum Vorabend entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 1,76 Prozent zu auf 81,76 Dollar.Heute entscheiden die Ölminister der OPEC+ über die Fördermenge im Dezember, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...