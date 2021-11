Zoom will künftig auch mit Gratis-Nutzern Geld verdienen - und landet bei der Vermarktung. Warum das zwar sinnvoll, aber aus Marketing-Gründen durchaus heikel ist, erklärt das Pro-Briefing. Wenn ein Produkt für eine ganze Gattung steht, dann hat es die Marke eigentlich geschafft. Bei Tempo denken wir alle an Taschentücher, bei Nutella an Brotaufstrich und wenn wir was im Netz suchen, dann googeln wir halt. In den vergangenen Monaten ist ein weiteres Beispiel für diese Art von Pars pro Toto entstanden: Wenn jemand von zoomen spricht, dann geht es nicht wie in früheren Zeiten um ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...