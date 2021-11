Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bankenspreads bei den Senior Financials weiteten sich zuletzt wieder etwas, so die Analysten der Helaba.Damit würden die Risiken im Segment höher als beispielsweise am Aktienmarkt gewichtet. Einmal mehr habe gestern die Quartalsberichtssaison die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die österreichische Raiffeisen International habe bekannt gegeben, dass der Neunmonatsgewinn klar habe gesteigert werden können. Das Konzernergebnis sei auf 1,06 Mrd. vs. 599 Mio. EUR in der Vorperiode geklettert. Die Risikokosten hätten sich von 497 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 152 Mio. EUR reduziert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...