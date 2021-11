Franco-Nevada Corp. meldete gestern die Ergebnisse für das zum 30. September 2021 geendete dritte Quartal 2021. Aus diesen Daten geht hervor, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum einen Nettogewinn von 166,0 Mio. USD oder 0,87 USD je Aktie erzielen konnte. Der adjustierte Nettogewinn betrug 165,6 Mio. USD oder 0,87 USD je Aktie. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergaben sich damit Anstiege um 8% und 9%.



Das Unternehmen verkaufte während der drei Monate 94.829 Unzen Gold, 23.405 Unzen Silber und 9.458 Unzen PGM. Der Umsatz in Q3 belief sich auf 316,3 Mio. USD (+13%).



Das adjustierte EBITDA belief sich auf 269,8 Mio. USD. Weiterhin wurde ein operativer Cashflow in Höhe von 206,9 Mio. USD generiert.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

FRANCO-NEVADA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de