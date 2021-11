Die Ölpreise haben am Donnerstag vor neuen Beratungen großer Förderländer zugelegt. Anfängliche Verluste wurden mehr als aufgeholt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,22 US-Dollar. Das waren 1,23 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 99 Cent auf 81,85 Dollar.Da die Erdölpreise in den vergangenen Tagen schwächer tendiert hatten, haben sie sich etwas von ihren im Oktober markierten mehrjährigen Höchstständen ...

