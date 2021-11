Die Deutsche Lufthansa AG hat am Mittwoch Geschäftszahlen veröffentlicht. Diese fielen fantastisch aus; die Kurse fliegen nach oben. Die Notierungen der Fluglinie hatten in der jüngsten Vergangenheit viel verloren. Nun aber überzeugt der Titel auf der Long-Seite. Die kurzzeitig überkaufte Marktsituation sollte in diesem Umfeld nicht überbewertet...

Den vollständigen Artikel lesen ...