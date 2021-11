Neckarsulm (ots) -Zum zehnten Mal in Folge wählen Kunden Kaufland zum "Händler des Jahres" in der Kategorie "Supermärkte". Das ist das Ergebnis einer der größten repräsentativen Verbraucherumfragen in Europa, an der in diesem Jahr über 94.000 Kunden teilgenommen haben. Kaufland überzeugte vor allem in den Punkten einfacher Einkauf, Preis und Sortiment und sichert sich damit - bereits zum zehnten Mal in Folge - den ersten Platz."Die Auszeichnung ist nicht nur eine Bestätigung unserer täglichen Arbeit, sie ist für uns auch ein klarer Auftrag für die Zukunft. Bei uns sollen Kunden alles finden, was sie für ihre Ernährung brauchen ebenso wie besondere Genusserlebnisse und Dinge des täglichen Bedarfs. Wir bieten den einfachen Einkauf, den sich jeder leisten kann, in modernen Filialen mit kompetenten Teams", sagt Andreas Schopper, Geschäftsleitungsmitglied Einkauf Deutschland bei Kaufland.Die Online-Verbraucherumfrage wird von Q&A Research BV durchgeführt. Die Konsumenten bewerteten im Befragungszeitraum von 10. Juni bis 7. Oktober die Unternehmen qualitativ im Hinblick auf unterschiedliche Kriterien: Preisniveau, Aktionen und Angebote, Produktqualität, Zusammenstellung des Sortiments, Service, Fachkenntnisse Personal, Kundenfreundlichkeit Personal, Erscheinungsbild und Erfahrung, Atmosphäre und Vertrauenswürdigkeit.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5064304