von Christoph Platt, €uro am SonntagDas zeigt €uro FondsNote 5, die die Leistung in den vergangenen vier Jahren widerspiegelt. Doch in den vergangenen zwölf Monaten ging es steil aufwärts und das Portfolio unter der Leitung von Ufuk Boydak ließ die meisten Konkurrenten hinter sich. Der Loys Aktien Europa kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...