CORONA-BLOG/Covid-19-Pille von Merck & Co in Großbritannien zugelassen

Das Covid-19-Medikament Molnupiravir von Merck & Co sowie Ridgeback Biotherapeutics hat von den britischen Gesundheitsbehörden die Zulassung erhalten. Großbritannien ist damit das erste Land, in dem die Pille, die zu Hause eingenommen werden kann und nachweislich die Zahl der Todesfälle und Krankenhausaufenthalte bei Risikopatienten verringert, eingesetzt werden darf. Auch einige andere Medikamente haben das Risiko eines Krankenhausaufenthalts bei Covid-19 nachweislich verringert, diese müssen aber intravenös verabreicht werden. Es wird erwartet, dass andere Länder nachziehen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft Molnupiravir derzeit. Ihr Beratungsausschuss trifft sich Ende November, sodass eine Zulassung des Medikaments in den USA bis Jahresende erfolgen könnte.

RKI: Corona-Inzidenz steigt auf 154,5

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist nach einem leichten Rückgang wieder angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete eine Inzidenz von 154,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 146,6 gelegen. Den jüngsten Angaben des RKI zufolge wurden binnen 24 Stunden 33.949 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie 165 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionsfälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 4.672.368, die Gesamtzahl der Todesfälle auf 96.192.

Hausärzte: Stiko muss grünes Licht zum Impfen geben

Der Hausärzteverband Berlin/Brandenburg hat die Ständige Impfkommission (Stiko) aufgefordert, den Hausärzten mehr Freiheiten beim Impfen gegen das Coronavirus zu geben. Der Verbandsvorsitzende Wolfgang Kreischer sagte im RBB laut dem Sender, die Stiko müsse schneller werden - auch bei den Kinderimpfungen: "Die Stiko muss uns grünes Licht geben, wir müssen genügend Impfstoff haben, und wir müssen finanziell besser ausgestattet werden", sagte er. "Dann kriegen wir das hin." Kreischer betonte, in Deutschland sei der Beginn der Auffrischungsimpfungen verschlafen worden. Er kritisierte auch die aus seiner Sicht zu langsamen Abläufe in der Politik: "Manchmal stört die Politik ein bisschen mit dem ganzen Gehabe."

Braun: Ampel-Parteien begehen großen Fehler

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat SPD, Grüne und FDP wegen Aussagen zur Corona-Lage hart kritisiert. "Ich glaube, das, was die Ampel-Koalitionäre da gerade machen, ist ein großer Fehler", sagte Braun im ZDF-Morgenmagazin. "Wenn man den Eindruck erweckt, die Pandemie ist vorbei, es gibt jetzt nur noch nachlaufende Maßnahmen und auch nur noch für kurze Zeit, und das sind auch keine ernstzunehmenden Beschränkungen mehr." Dies stimme nicht, auch der Gesetzentwurf der Ampel-Parteien sehe Beschränkungen für Ungeimpfte vor und die 2G-Regel, also deren Ausschluss. "Aber da sie das so nicht sagen, bekommen wir trotz dieser hohen Zahlen momentan nicht die notwendige Ernsthaftigkeit in die Debatte."

