04.11.2021 - Am 21.07.2021 reagierte die alstria office REIT AG (ISIN: DE000A0LD2U1) nach einem wahren Kursfeuerwerk komplett unwissend auf "Marktgerüchte". Es hiess seinerzeit in einer Unternehmensmeldung:"Die alstria office REIT-AG ("alstria", ISIN DE000A0LD2U1) nimmt die Gerüchte in der Presse über ein mögliches Übernahmeangebot von Brookfield Asset Management Inc ("Brookfield") zur Kenntnis. Grundsätzlich kommentiert alstria keine Marktspekulationen. alstria bestätigt, dass Brookfield ein langjähriger Aktionär des Unternehmens ist und gemäß der letzten Stimmrechtsmitteilung vom 1. Juli 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...