Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 4 novembre/November 2021) - Further to bulletin 2021-0927 Alchemist Mining Inc. has announced that it will not pursuing the Cannabis opportunity previously announced on August 25th 2021 and that the agreement announced September 21st 2021 with Alinea Cannabis has been terminated.

The issuer will resume trading on November 4, 2021.

Please see the issuer's news release for further details.

Suite au bulletin 2021-0927, Alchemist Mining Inc. a annoncé qu'elle ne poursuivrait pas l'opportunité de cannabis annoncée précédemment le 25 août 2021 et que l'accord annoncé le 21 septembre 2021 avec Alinea Cannabis a été résilié.

L'émetteur reprendra ses activités le 4 novembre 2021.

Veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur pour plus de détails.

Date: Le 4 novembre/November 2021 Symbol(s)/Symbole(s): AMS.X

