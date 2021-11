New York (www.fondscheck.de) - Der unabhängige US-amerikanische Vermögensverwalter Neuberger Berman schließt sich der Net Zero Asset Managers Initiative an, so Neuberger Berman in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Initiative mit dem Ziel, im Einklang mit dem Pariser Abkommen Netto-Null-Emissionen zu erreichen, umfasste zum 1. November 2021 insgesamt 220 Unterzeichner. Zusammen repräsentieren sie 57 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen. Im Zusammenhang mit dem Beitritt zur Initiative gründet Neuberger Berman zudem einen ESG-Beirat. Die im Beirat sitzenden Experten sollen zukünftig externen Rat zu verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen geben, darunter auch das Netto-Null-Ziel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...