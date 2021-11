Um 10:33 liegt der ATX TR mit +0.36 Prozent im Plus bei 7758 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +8.57% auf 39.575 Euro, dahinter CA Immo mit +3.47% auf 38.025 Euro und DO&CO mit +1.77% auf 80.4 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16022 ( -0.07%, Ultimo 2020: 13719). Heute ist AT&S der grosse Tagesgewinner, was uns (weil Spezialwette) nach erhöhter Guidance besonders freut. RBI war gestern mit 74 Mio. Volumen (grösster RBI-Umsatz heuer) und mehr als 10 Prozent Plus die Nr. 1, vielleicht schafft es AT&S heute auch in den zweistelligen Prozentbereich.AT&S ( Akt. Indikation: 40,15 /40,35, 10,43%) Und weitere Statistik: Buying the Dip - In den letzten 7 Tagen wurden diese Aktien bei wikifolio (die im Zeitraum einmal zumindest 5% ...

