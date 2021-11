Wiesbaden (ots) -ATELIER VI VA präsentiert eine innovative Uhren- und Schmuckkollektion bestehend aus ArtChain, TimeCatcher (Uhren-Charm), ArtConnector, Ketten, Ringen und einer modernen SchmuckUhr: der VI VA Watch. Mittels der zum Patent angemeldeten Verbindungstechnik, dem ArtConnector, erhält jede Trägerin den kreativen Freiraum, die zeitlosen Schmuckstücke dem eigenen Stil entsprechend miteinander zu verbinden und individuell zu gestalten. So entstehen im Handumdrehen immer wieder neue, persönliche Lieblingsteile. JEDER WIRD ZUR KÜNSTLERIN.Zum ersten Mal wurden die vom Chronographen bekannten Drücker mit einem leichtgängigen Bajonettverschluss versehen. Leicht zu entfernen, werden sie nun zum Anbringen der ArtChain und TimeCatcher direkt am Gehäuse der VI VA Watch genutzt. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert die vielseitige ArtChain, die man auf nicht weniger als vier verschiedene Weisen tragen kann. Einfach die ArtChain mit einer Kette verbinden, direkt an der VI VA Watch tragen oder mit einem ArtConnector pur als Arm- oder FußKette stylen.Den Spagat zwischen Zeitgeist und Zeitlosigkeit verbindet ATELIER VI VA mit einer exzellenten Materialqualität und hoher Handwerkskunst "Made in Germany" aus der Schmuckstadt Pforzheim. Die Kollektion wird aus hochwertigstem 925er Sterling Silber gefertigt und zur Vergoldung mit einer besonders langlebigen 18 Karat Vergoldung in Gold und Rosé veredelt. Für TimeCatcher & Ringe werden nur echte Edelsteine und Süßwasserperlen eingesetzt.Die minimalistisch gehaltene Uhr verzichtet auf überbordende Designelemente und reduziert sich auf die wesentlichen Argumente: ansprechendes und einzigartiges Aussehen, hochwertige Materialien und Verarbeitung, Tragekomfort und überzeugende Technik.WEITERE FAKTEN ZUR VI VA WATCH "MADE IN GERMANY- "Ronda Kaliber 762 Quarz Werk "Made in Switzerland"- Gehäuse 316L Edelstahl bzw. PVD-Beschichtung mit gewölbtem Saphirglas- 34mm Durchmesser, Höhe 8mm, limitierte und nummerierte Auflage- Zifferblatt mit Sunray Guillochierung und Lanzett-Zeiger- Abnehmbare Drücker mit leichtgängigem Bajonett- Wasserdichtigkeit bis 5 bar (5 ATM)- Milanaise Armband & Butterflyschließe 316L Edelstahl bzw. PVD-Beschichtung; größenverstellbarATELIER VI VA feiert die Vielfältigkeit, Individualität und Schönheit. Die wandelbare Uhren- & Schmuckkollektion aus 925er Sterling Silber bringt mit ein paar einfachen Handgriffen die einzigartige Persönlichkeit jeder Frau kunstvoll zum Ausdruck. BE THE ARTIST OF YOUR LIFE.DOWNLOADS PRESSEMATERIAL: https://www.atelierviva.com/a/press-kitPressekontakt:Verena SchellenbergerEmail: vs@atelierviva.comMobil:+49 172 6171 073Original-Content von: ATELIER VI VA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159753/5064480