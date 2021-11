Nach dem zweistelligen Kurssturz am Mittwoch setzt sich der Abverkauf bei Vestas auch am Donnerstag fort. Der dänische Turbinenbauer hatte wegen anhaltender Probleme mit den Lieferketten und hoher Rohstoffpreise die Margenprognose erneut gesenkt. Zahlreiche Experten haben daraufhin nun ihre Ziele zusammengestrichen.So hat etwa die Bank of America Vestas von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 260 auf 230 dänische Kronen gesenkt. Zur Einordnung: Aktuell notiert die Aktie umgerechnet ...

