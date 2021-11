Die Eyemaxx Real Estate AG ist nun endgültig zahlungsunfähig. Soeben habe ich erfahren, dass sie am Landesgericht Korneuburg den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht hat. Falls du dich gefragt hast, wieso der Antrag in Korneuburg gestellt wurde: Das Unternehmen hat zwar den Sitz in Deutschland (Aschaffenburg), die Unternehmensleitung und Verwaltung passiert ...

