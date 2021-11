Zu den weiteren Serie-B-Investoren gehören Alameda Research, Jump Capital, Uncorrelated Ventures, Eterna Capital, Acheron Trading, Palm Drive Capital und Nothing Research

AscendEX, eine globale Kryptowährungsfinanzplattform, gab den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Mio. US-Dollar bekannt, die von Polychain Capital und Hack VC geführt wurde und an der sich Jump Capital und Alameda Research sowie Uncorrelated Ventures, Eterna Capital, Acheron Trading, Nothing Research und Palm Drive Capital beteiligten. Imperii Partners fungierte als exklusiver Finanzberater von AscendEX und begleitete den Prozess der Serie-B-Kapitalbeschaffung.

AscendEX, das im Juli 2018 unter dem Namen "BitMax" gestartet wurde, bietet Börsen-, Verwahrungs- und Staking-Dienstleistungen für weltweit über eine Million privater und institutioneller Kunden. Die Plattform hat sich insbesondere im dezentralisierten Finanz ("DeFi")-Sektor als Infrastrukturpartner für Blockchain-Unternehmen positioniert und fungiert als Validierer- und Ertrags-Farming-Portal für über 60 Token-Projekte

"Wir freuen uns, dass sich sehr renommierte Investoren an unserer jüngsten Finanzierungsrunde beteiligt haben", so George Cao, CEO und Mitgründer von AscendEX. "Polychain Capital und Hack VC haben als aktive Katalysatoren im DeFi-Ökosystem einige der innovativsten Blockchain-Netzwerke, -Börsen und -Handelsinstitutionen unterstützt. In ähnlicher Weise hat sich Alameda Research, das von Sam Bankman-Fried gegründet wurde, als einer der produktivsten Investoren in der Branche erwiesen und das Wachstum im CeFi- und DeFi-Bereich angeheizt. Die Beteiligung von Jump Capital, einem erfahrenen Krypto- und Finanztechnologie-Investor, ist ein weiterer Beleg dafür, wie stark wir im traditionellen Finanzwesen verwurzelt sind. So blickt das Stammteam von AscendEX mit Stolz auf seine große Erfahrung im Quant-Handel an der Wall Street."

AscendEX ist an der Nahtstelle zwischen dem zentralisierten und dezentralisierten Finanzsektor gut positioniert. Das zeigt sich auch an seinem AscendEX Earn-Produkten und seinen gegenseitig besicherte Staking-Produkten, die es Nutzern ermöglichen, Renditen durch Trading mit Hebel zu erzielen. Dadurch dass AscendEX privaten und institutionellen Nutzern die Möglichkeit zur Maximierung ihres Handels- und Ertragspotenzial bietet, konnte die Plattform ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von über 200 Mio. Dollar erreichen und attraktive Renditen bei konkurrierenden zentralisierten Börsen erzielen.

"AscendEX plant, die Mittel aus der Serie-B-Finanzierungsrunde für einen beschleunigten Eintritt in den internationalen Markt zu verwenden und weitere Produktinnovationen zu katalysieren, wobei der besondere Schwerpunkt auf Blockchain-basierten Protokollen liegt, die Erträge erwirtschaften", so Shane Molidor, Global Head of Business Development bei AscendEX. "Durch seinen erfolgreichen Brückenschlag zum DeFi-Ökosystem kann sich AscendEX von andern Kryptowährungsbörsen abheben. Auch erfreut sich die Plattform dadurch bei innovative DeFi-Projekten als ein beliebtes Ziel für ihren "IEO" (Initial Exchange Offering). Wir freuen uns gemeinsam mit unseren neuen Investoren an der weiteren Festigung unserer einzigartigen Wettbewerbsvorteile zu arbeiten."

Sam Trabucco, Co-CEO von Alameda Research, ergänzte: "Alameda hat nur gute Erfahrungen mit AscendEX als Kunden und Market Maker gemacht. Wir freuen uns, mit dieser Investition unsere Beziehung auf neue Weise weiter auszubauen."

"AscendEX ist führend bei der Überführung von Krypto-Projekten vom Primär- in den Sekundärmarkt. Dies ist auch an dem anhaltenden Erfolg der an der Börse notierten Token zu erkennen", so Olaf Carlson-Wee, Gründer und CEO von Polychain Capital. "Wir freuen uns auf die Vertiefung unserer Zusammenarbeit mit AscendEX. Dabei geben wir Einblicke in sich entwickelnde Branchentrends und Orientierungshilfe bei Top-Projekten für die Notierung an der Börse."

AscendEX bietet eine gezielte Hilfestellung für Blockchain-Projekte, die sich auf der Plattform listen lassen wollen. Dazu gehört eine Beratung zur wirtschaftlichen Gestaltung der Token, zu Liquiditätsstrategien für den Sekundärmarkt, Staking-Unterstützung, Liquiditäts-Mining sowie weltweite Marketingunterstützung und Übersetzungsdienste. Diese begleitenden Dienste heben den IEO-Prozess von AscendEX weiter von anderen Mainstream-Börsen ab und ermöglichen es wiederum den Notierungen, branchenführende Ergebnisse zu erzielen.

"In einer durch extremen Konkurrenzdruck geprägten Kryptobörsenlandschaft konnte sich AscendEX in eindrucksvoller Weise als führender Platz für innovative Kryptoprojekte in den Bereichen DeFi, GameFi und Kryptoinfrastruktur etablieren", so Saurabh Sharma, Partner bei Jump Capital. "Durch ständige Innovationen und Eingehen auf unerfüllte Bedürfnisse, wie beispielsweise breiten Staking-Zugang und DeFi-Ertrags-Farming für Kleinanleger, ist AscendEX der Entwicklung immer einen Schritt voraus."

Alex Pack von Hack VC ergänzte: "Das Konzept, Mehrwert aus der Kryptowährung in der Wallet zu ziehen, ist in Hinblick auf dezentralisierte Kreditvergabe und das Ertrags-Farming-Protokoll immens populär geworden. AscendEX hat diesen Ansatz noch erweitert, indem es durch wechselseitige Besicherung der Wallets mit Validierer-Knotenpunkten Nutzern Gelegenheit gibt, zu handeln und gleichzeitig zu verdienen. Keine andere Börse bietet dieses Maß an Flexibilität für die Nutzer, die verdienen und sich an der Blockchain-Governance beteiligen können. Gleichzeitig haben die Nutzer auch die Möglichkeit mit Hebel zu handeln."

Weitere Informationen über AscendEX finden sie unter AscendEX.com.

Über AscendEX

AscendEX ist eine globale Kryptowährungs-Finanzplattform, die mehr als eine Million institutionellen und privaten Händlern die nötigen Ressourcen an die Hand gibt, um mehr Wert aus ihren Anlagen in Kryptowährungen zu ziehen. Die Plattform von AscendEX ist an der Nahtstelle zwischen dem zentralisierten und dezentralisierten Finanzsektor positioniert und bietet Zugang zum Trading mit Futures und zum Spothandel, eine solide Wallet-Infrastruktur sowie Staking-Unterstützung für über 200 branchenführende Blockchain-Projekte, die alle branchenführende Renditen und Erträge erzielen und das Wachstum des Kryptowährungsökosystems weiter vorantreiben. In seinem Bemühen, skalierbare und sichere Formen dezentraler Finanzierung zu entwickeln, ist AscendEX zu einer führenden Plattform in Hinblick auf den Return seiner IEO (Initial Exchange Offerings) geworden und hat einige der innovativsten Projekte aus dem DeFi-Ökosystem unterstützt. Näheres darüber, wie AscendEX bewährte Praktiken der Wall Street und des Kryptowährungs-Ökosystems dafür einsetzt, seinen Nutzern den höchsten Wert pro Dollar zu verschaffen, finden Sie unter www.AscendEX.com.

Über Polychain Capital

Das Aufkommen von Bitcoin und nachfolgenden Blockchain-Technologien hat eine neue digitale Anlageklasse ins Leben gerufen, bei der sich die Knappheit aus mathematischen Eigenschaften ergibt. Mithilfe von kryptografischer Verifizierung und spieltheoretischem Gleichgewicht können auf Blockchain basierende digitale Vermögenswerte mithilfe von Software erstellt, ausgegeben und übertragen werden. Polychain ist eine Investmentgesellschaft, die durch aktiv verwaltete Portfolios dieser Blockchain-Werte außergewöhnliche Renditen für Anleger anstrebt.

Über Hack VC

Hack VC ist eine private Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Incline Village im US-Bundestaat Nevada.

Über Alameda Research

Alameda Research wurde im Oktober 2017 gegründet. Wir verwalten über 1 Mrd. US-Dollar an digitalen Vermögenswerten und handeln bei einem täglichen Volumen von 1-10 Mrd. US-Dollar mit Tausenden von Produkten: alle wichtigen Coins und Altcoins, sowie deren Derivate. Wir operieren weltweit und können an allen großen Börsen und Märkten handeln.

Über Jump Capital

Jump Capital ist ein führender Risikofonds, der weltweit in Kryptowährungen und Finanztechnologie investiert.

Über Uncorrelated Ventures

Uncorrelated Ventures wurde von Salil Deshpande mit Unterstützung von Bain gegründet und konzentriert sich auf traditionelle und auch dezentralisierte Open-Source- und Infrastruktur-Software. Während seiner über 14-jährigen Tätigkeit als General Partner und Managing Director bei Bay Partners und Bain Capital investierte er bereits früh über 350 Mio. US-Dollar in über 50 Unternehmen. Außerdem war Salil auf der Forbes Midas Liste der 100 erfolgreichsten Risikokapitalgeber weltweit in den Jahren 2013 2019 und im Jahr 2021 auf der ersten Seed-100 Liste der 100 erfolgreichsten Seed Investoren von Business Insider vertreten.

Über Eterna Capital

Eterna Capital ist ein in Großbritannien ansässiger Risikokapitalfonds mit Schwerpunkt auf der Unterstützung mutiger, innovativer Teams, die sich die Stärke der Blockchain zunutze machen. Eterna wurde im März 2018 gegründet und hat in zahlreiche hochkarätige Vorhaben investiert. Mit einzigartigen Einblicken und besonderer Unterstützung hilft es Unternehmern dabei, ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Über Acheron Trading

Acheron Trading ist ein ausgewiesener Market Maker, der liquide Märkte für digitale Vermögenswerte schafft. Wir handeln weltweit an zentralisierten und dezentralisierten Börsen und verwalten ein Vermögen von über 250 Mio. US-Dollar.

Über Nothing Research

Nothing Research ist ein Venture-Capital-Unternehmen, das mehrere Strategien verfolgt und in offene Finanzinitiativen investiert. Gegründet wurde es im März 2021 von einer Gruppe von Veteranen aus dem Bereich digitale Vermögenswerte, die ihre beruflichen Erfahrungen in Forschungsinstituten, Hedgefonds und führenden Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte, wie Huobi und AscendEX, gesammelt haben. Es sticht an Attraktivität dadurch hervor, dass es an der Seite von Gründern Unternehmen aufbaut und Narrative zusammen mit den Projekten, in die es investiert hat, gestaltet.

Über Palm Drive Capital

Palm Drive Capital ist ein Venture-Capital- und Wachstumsaktien-Fonds mit Sitz in New York und Miami, der Investitionen in über 100 führende Software- und Internet-Unternehmen weltweit getätigt hat.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211104005848/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Brooke Tanner

ascendex@wachsman.com