Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die gestrige FED-Entscheidung hielt keine negativen Überraschungen bereit und so überwog an den US-Börsen gestern die Erleichterung. Alles großen Indizes stiegen in Folge dessen auf neue Rekordstände. Bei den Einzelthemen geht es heute um Qualcomm, Moderna, Merck & Co, Regeneron, Novavax, Electronic Arts, AMD, Livent und Stratasys. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.