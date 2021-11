DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. November (vorläufige Fassung)

=== *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate (08:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Düsseldorf *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Düsseldorf 07:45 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q, Neutraubling *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -4,0% gg Vm 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q, Madrid 08:30 ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 9 Monate, Madrid *** 08:45 FR/Industrieproduktion September PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 09:00 CH/Währungsreserven Oktober PROGNOSE: k.A. zuvor: 939,809 Mrd CHF 09:15 DE/Deutsche Telekom AG, Telefon-PK zum "Glasfaser-Update" mit Deutschland-Chef Srini Gopalan 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin 10:00 DE/Deutsche Umwelthilfe, PK zu einem Gutachten im Dieselabgasskandal, Berlin *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 ES/EZB-Direktor Panetta, Rede bei einer Veranstaltung des Elcano Royal Institute, Madrid 12:00 DE/Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Virtueller Lunchtalk zum Thema "Die ersten 100 Tage der neuen Legislatur - Welche Antworten auf den Strukturwandel sichern Arbeitsplätze und Wachstum?" 13:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn und Bayerns Gesundheitsminister Holetschek, PK zur Gesundheitsministerkonferenz, Lindau *** 13:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +450.000 gg Vm zuvor: +194.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,40% gg Vm zuvor: +0,62% gg Vm *** - ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 4Q (18:00 Telefonkonferenz), Zamudio - GB/Fortsetzung UN-Klimakonferenz - COP26 (bis 12.11.), Glasgow - EU/Ratingüberprüfungen für Dänemark (Moody's), Frankreich (Fitch), Italien (Moody's) - Verkürzter Börsenhandel in Schweden (bis 13:00) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

