Glattbrugg (awp) - Hotelplan will nachhaltiger werden. Darum hat der Reisekonzern die Klimaschutz-Initiative "Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism" unterzeichnet. Diese verlangt eine Halbierung der Treibhausgas-Emissionen bis 2030 und Netto-Null bis spätestens 2050.Die Massnahmen zur Erreichung dieser Ziele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...