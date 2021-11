Bern (ots) -Seit heute präsentiert sich die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO online mit einer neuen Webseite. Die SSO bietet dort verlässliche Informationen zu Zahnbehandlungen und Prophylaxe. Die Seite enthält auch eine Funktion für die Suche eines Zahnarztes.Mit der neuen Website spricht die SSO Fachpersonen wie Laienpublikum gleichermassen an und liefert Gesundheitsinformationen aus erster Hand: sso.ch klärt Patientinnen und Patienten über Mundgesundheit, Zahnerkrankungen sowie Prophylaxe auf. Eine Zahnarztsuche erleichtert die Suche nach dem passenden SSO-Zahnarzt. Und wenn es eilt, ist der Notfallzahnarzt, der für die Region zuständig ist, rasch gefunden. Zahnärztinnen und Zahnärzten bietet die Webseite wiederum relevante Informationen rund um Fortbildung, Weiterbildung und Praxisführung.sso.ch ist eine Informationsplattform, die auch aktuelle Themen aufgreift. Der Blog "SSO Wissen" informiert sowohl Patienten als auch Zahnärzte über Trends in Zahngesundheit, Prävention, Praxisführung oder Ernährung. Diese Beiträge werden in Zusammenarbeit mit Zahnmedizinern an Schweizer Universitäten erstellt. sso.ch ist also einen regelmässigen Besuch wert."Die neue Webseite lebt die Werte der SSO: Wir wollen zugänglicher und moderner werden. Patienten sollen wissen, welche Vorteile sie bei einem SSO-Zahnarzt haben. Und unsere Mitglieder sollen spüren, dass die SSO sie als verlässlicher Partner durch alle Phasen des Berufslebens begleitet", erklärt SSO-Präsident Dr. med. dent. Jean-Philippe Haesler.Pressekontakt:Für weitere Informationen steht Ihnen zur Verfügung:Marco Tackenberg, Leiter Kommunikation031 310 20 80, marco.tackenberg@sso.chOriginal-Content von: Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007849/100880588