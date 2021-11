Führende Kraft im Finanzbereich bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Aktiengesellschaften zu Synchronoss

BRIDGEWATER, New Jersey, Nov. 04, 2021(NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender Anbieter und Innovator von Cloud-, Messaging- und digitalen Produkten und Plattformen, hat heute bekanntgegeben, dass Taylor C. Greenwald mit sofortiger Wirkung zum Executive Vice President und Chief Financial Officer ernannt wird. In seiner neuen Funktion bei Synchronoss wird Herr Greenwald die globalen Finanzgeschäfte des Unternehmens leiten, einschließlich Rechnungswesen, Treasury, Geschäftsplanung und -analyse, Unternehmensentwicklung und Investor Relations.



Greenwald bringt umfangreiche Erfahrung bei der Verwaltung aller Finanzfunktionen großer globaler Aktiengesellschaften zu Synchronoss. Zuletzt war er Senior Vice President Finance und Chief Financial Officer, Web Presence für die Endurance International Group, ein IT-Dienstleistungsunternehmen. Davor war er 18 Jahre bei der Convergys Corporation tätig, wo er mehrere leitende Führungspositionen innehatte, darunter Senior Vice President Finance, Controller und Chief Accounting Officer.

"Ich freue mich, Herrn Greenwald in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen", so Jeff Miller, President und CEO von Synchronoss. "Herr Greenwald bringt umfangreiche Erfahrungen mit der Steigerung des Umsatzwachstums und der Rentabilität großer Unternehmen in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche mit. Darüber hinaus bietet er fundierte Kenntnisse in der Unternehmensentwicklung, einschließlich Übernahmen und Veräußerungen, nachgewiesene Kenntnisse in Turnaround-Strategien und einen starken technischen Hintergrund. Ich bin zuversichtlich, dass sein Fachwissen und sein finanzieller Scharfsinn sofort Wirkung zeigen werden, wenn wir Synchronoss weiterhin für die Zukunft aufstellen und sicherstellen, dass unsere Kunden auf der ganzen Welt über die Ressourcen verfügen, die sie benötigen, um auf vertrauenswürdige und sinnvolle Weise mit Abonnenten in Kontakt zu treten."

Miller fügte hinzu, dass Lou Ferraro, der im letzten Quartal amtierender Chief Financial Officer gewesen war, dem Unternehmen als Executive Vice President of Financial Operations und Chief Human Resources Officer erhalten bleibt und an Herrn Greenberg berichtet. "Herr Ferraro hat fantastische Arbeit geleistet, nachdem er Anfang des Sommers gebeten wurde, zusätzlich zu seinen anderen Aufgaben die Rolle des amtierenden CFO zu übernehmen. Der Vorstand und ich freuen uns auf seine weitere Führung bei uns in der Zukunft", so Miller.

Greenwald sagte, er freue sich darauf, dem Unternehmen beizutreten. "Die Arbeit, die Synchronoss im vergangenen Jahr geleistet hat, um den Geschäftsverlauf des Unternehmens zu verbessern, ist beeindruckend, und ich fühle mich geehrt, zu einem so wichtigen Zeitpunkt in das Unternehmen einzutreten. Ich freue mich darauf, Synchronoss dabei zu unterstützen, eine Dynamik für das Umsatzwachstum aufzubauen und die strategischen Ziele des Unternehmens für Kunden und andere Interessengruppen zu erreichen", sagte er.

Greenwald hält einen MBA vom Massachusetts Institute of Technology - Sloan School of Management und einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwissenschaften vom Georgia Institute of Technology.

